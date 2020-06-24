«Приезжаю редко, но метко!»: внук Пугачевой рассказал, какие подарки дарил двойняшкам Гарри и Лизе

В недавнем интервью солист группы Multiverse вспомнил о том, как он отреагировал на появлении двойняшек Гарри и Лизы. Внук примадонны отечественной эстрады не без юмора подметил, что он всегда знал: у него интересная и странная семейка. Как говорит Никита Пресняков, его семья и сама так о себе отзывается, разумеется, в шутку. Поэтому ко всем событиям певец уже давно относится спокойно. Говоря о своей реакции на известие о рождении малышей (которые, к слову, приходятся ему тетей и дядей. — Прим. ред.), возлюбленный Алены Красновой дал понять, что был удивлен.

«Сказал: Ну, ничего себе! Прикольно… Вот как-то так», — отметил Никита.

При этом солист группы Multiverse уточнил, что старается навещать именитую бабушку. Из-за плотного рабочего графика, записи новых треков и частых разъездов Пресняков — редкий гость в подмосковной деревне Грязь. Алла Пугачева вместе с семьей обосновалась за городом в просторном особняке.

Как говорит ее старшая дочь Кристина, Примадонна переехала к мужу. Но, приезжая в гости к Алле Борисовне, Никита всегда привозит с собой подарки для двойняшек.