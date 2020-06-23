Мамина кокетка: Лиза Галкина в монохромном сарафане примерила широкополую шляпку с вуалью

Максим Галкин не скрывает, что их с Аллой дочка часто заимствует из маминого концертного гардероба аксессуары — шляпки и платки.

Лизе Галкиной нравится устраивать дома импровизированные показы мод. Так, малышка оттачивает свое мастерство, работая над походкой и осанкой. Дочка Примадонны, с разрешения именитой мамы, не раз принимала участие в дефиле, представляя на подиуме наряды из детской коллекции Галины Юдашкиной. Алла Борисовна уже давно дружит с семьей модельера. И по этой причине не стала возражать против того, когда наследница Валентина Абрамовича предложила Лизе попробовать свои силы в качестве модели.

На подиум малышка выходила вместе с другими звездными детьми: сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Сашей, отпрысками поп-короля сцены Филиппа Киркорова — сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. На показах Юдашкиной также появлялась и дочка олимпийской чемпионки Татьяны Навки — Надежда.

В интервью в программе «Сегодня вечером» на Первом канале шоумен Максим Галкин признался, что их с Аллой дочка любит примерять наряды из маминого концертного гардероба, в частности, внимание малышки привлекают аксессуары — всевозможные шляпки и платки.

Так, у Лизы появилась и своя широкополая шляпа с вуалью. На личной страничке в Instagram телеведущий делился снимком, на котором его наследница была запечатлена сидящей на лестнице их загородного особняка. Дочка шоумена облачилась в белое монохромное платье, не забыв об аксессуарах.

Напомним, что помимо моды Лиза Галина также увлекается рисованием и, ко всему прочему, вместе с гувернером и своим братиком Гарри, малышка учит французский язык. В новом учебном году двойняшки Аллы Пугачевой пойдут в первый класс. И к этому времени малыши научились читать и писать.