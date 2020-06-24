«Это не была любовь с первого взгляда»: невестка Орбакайте высказалась о романе с внуком Пугачевой

В одном из своих редких интервью невестка Кристины Орбакайте заговорила о романе с внуком Аллы Борисовны. Напомним, что Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в июле 2017 года. Этим летом супруги отмечают трехлетнюю годовщину — кожаную свадьбу. В беседе с поклонниками девушка заверила, что она не ожидала получить от избранника предложение руки и сердца.

По словам модели, возлюбленный очень часто дарит ей подарки. Это могут быть драгоценности и украшения, к примеру, сережки. Или же цветы без повода. Супруге солиста группы Multiverse нравятся пионы. А вот сама Алена сюрпризы для избранника устраивает редко, заменяя эту материальную сторону другими ценностями — вниманием и заботой. Так, невестка Орбакайте балует супруга блюдами домашней кухни. Как говорит модель, она умеет вкусно готовить.

Вспоминая о том, как развивался их роман с Никитой, девушка уточнила, что поначалу она все время ожидала какого-то подвоха. Алена не могла поверить, что ее возлюбленный действительно такой хороший и положительный. Спустя некоторое время, познакомившись с Пресняковым поближе, она убедилась, что в нем нет ни капли звездности.

«Я не буду врать — это не была любовь с первого взгляда. Он мне очень нравился. При этом я постоянно ждала какого-то подвоха. Позже поняла, что он и правда такой хороший», — отметила Алена.

При этом в отношениях молодых людей был период, когда они взяли тайм-аут и перестали общаться на целых шесть месяцев. За это время Никита встретил другую девушку, но ничего серьезного и стоящего у них не вышло. По прошествии полугода Алена снова увиделась с Пресняковым. И, как говорит модель, в их романе началась новая глава. С тех пор они не расставались.

«Когда мы начали жить вместе, конечно, поначалу притирались друг к другу. Что-то его раздражало во мне, что-то меня в нем. Потихоньку все сгладилось. Мы вообще не ссоримся, можем только поспорить», — уточнила возлюбленная певца.

Кроме того, в беседе с Лерой Кудрявцевой на ее ток-шоу Краснова заверила, что ее родители не сразу приняли Никиту. Они отнеслись к нему настороженно. Однако позже убедились в искренности его чувств и одобрили выбор дочери.