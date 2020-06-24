«Я с тобой всегда»: дочка Хмельницкой и Кеосаяна поделилась нежными фото с младшей сестрой

Алена Хмельницкая уже четыре года живет с новый возлюбленным Александром Синюшиным. При этом она по-прежнему поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем Тиграном Кеосаяном и тепло общается с его новой женой Маргаритой Симоньян. Они часто бывают в гостях друг у друга. Актриса в свое время подарила режиссеру двух дочерей Александру и Ксению, разница между которыми составляет 16 лет. Новая возлюбленная Тиграна подарила ему еще троих наследников, но он трепетно относится к каждому своему отпрыску.

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24 июня в семье Хмельницкой настал праздник. Ее младшая дочка отмечает день рождения. Актриса поспешила поздравить девочку в соцсети. Она поделилась снимком с именинницей и посвятила ей нежные слова.

«Мой космос, мой неопознанный объект, объект полный любви, нежности и добра! Мы вместе уже целых 10 лет! Как же я люблю тебя!» — написала Алена.

Она призналась, что больше всего хочет, чтобы ее наследницу окружали хорошие люди. По ее мнению, это очень важно в современном мире.

«Ну а мы во всем за тебя и всегда рядом! (А нас — большая банда ). С днем рождения, Ксюник, урааааа!» — добавила артистка.

Решила поздравить малышку Ксению и ее сестра. Девушка сделала подборку трогательных фото с именинницей, где они запечатлены вместе. Она также заверила, что всегда окажет ей поддержку и даст совет, если это понадобится.

«Любовь моя — как? Уже 10? Будь здорова и счастлива — все остальное мы берем на себя. Обидчикам проясню, что и как! Совет дам, если захочешь! Помолчим вместе, если грустно! Я с тобой, всегда, с тобой и за тебя», — высказалась старшая дочка Хмельницкой.

Поклонники присоединились к теплым словам. Многие поразились тому, какие красивые дети у Алены и Тиграна. «Какие же вы невероятно прекрасные», «Красотки», «Необычная девочка. И очень красивая», «Невероятной красоты ребенок», — прокомментировали пост подписчики.