«Счастливые»: 49-летняя Хмельницкая запечатлелась в объятиях с молодым бойфрендом

49-летняя актриса Алена Хмельницкая после развода с Тиграном Кеосаяном нашла утешение в отношениях с 36-летним бизнесменом Александром Синюшиным. Пара уже несколько лет вместе и искренность их чувств не вызывает сомнения.

Они часто появляются вместе в свете, а еще мужчина любит путешествовать вместе со своей любимой. Об одном таком путешествии в Шри-Ланку звезда решила вспомнить в личном блоге.

«Сказочная Шри-Ланка и мы какие-то сказочные здесь. Очень хочется света, воздуха, красок. Какими мы беспечными были! Пожалуйста, пусть поскорее все вернется, очень не хочется каких — то глобальных изменений в нас самих … изменений хочется, но только положительных!» — написала она в своем аккаунте.

Отметим, что в настоящий момент Хмельницкая дружит с бывшим супругом Тиграном Кеосаяном и его семьей. А на внушительную разницу в возрасте с новым гражданским мужем смотрит философски и старается не обращать на досужие разговоры вокруг их пары. Многие поклонники звезды также замечают, что Алена расцвела и помолодела после того, как у в ее жизни появился Александр.