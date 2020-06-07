«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Поразительно похожи!»: Алена Хмельницкая представила свою маму-балерину

Почитатели таланта актрисы были приятно удивлены.

«Поразительно похожи!»: Алена Хмельницкая представила свою маму-балерину
Алена Хмельницкая. Фото Global look press.

Алена Хмельницкая обнародовала в личном блоге фотографии своей мамы Валентины Константиновны Савиной. Снимки сделаны в день рождения звездной родительницы.

«Она у меня уникальная, потрясающая, сногсшибательная!!!! Все, кто ее знает, со мной согласятся. Мне бы такую энергию!» — написала артистка.

Отметим, что Валентину Константиновну на самом деле многие люди, которые любят искусство, знают. Когда-то она была довольно известной артисткой балета Большого театра. Впрочем, имя отца знаменитой актрисы Александра Хмельницкого тоже многие знают, когда-то он танцевал в одной труппе со своей женой.

Увидев фото мамы любимицы публики, многие удивились насколько она великолепно выглядит, а также общим чертам знаменитостей.

«Аленка, какая же красавица твоя мама!», «Красивая и очаровательная мама», «Молодая и харизматичная мама!», «Удивительная женщина! А вы, между прочим, поразительно похожи!»  — написали фоллловеры.

Тэги

Алена Хмельницкаяличная жизнь звездродители звезд
Loading...