«Поразительно похожи!»: Алена Хмельницкая представила свою маму-балерину

Алена Хмельницкая обнародовала в личном блоге фотографии своей мамы Валентины Константиновны Савиной. Снимки сделаны в день рождения звездной родительницы.

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«Она у меня уникальная, потрясающая, сногсшибательная!!!! Все, кто ее знает, со мной согласятся. Мне бы такую энергию!» — написала артистка.

Отметим, что Валентину Константиновну на самом деле многие люди, которые любят искусство, знают. Когда-то она была довольно известной артисткой балета Большого театра. Впрочем, имя отца знаменитой актрисы Александра Хмельницкого тоже многие знают, когда-то он танцевал в одной труппе со своей женой.

Увидев фото мамы любимицы публики, многие удивились насколько она великолепно выглядит, а также общим чертам знаменитостей.