«Как три сестрички»: Хмельницкая показала повзрослевших дочерей от Тиграна Кеосаяна

Актриса заявила, что не фоне эпидемии, возможно, многие больше научатся ценить то, что у них сейчас есть.

Алена Хмельницкая, как известно, больше 20 лет прожила в браке с Тиграном Кеосаяном. Она подарила режиссеру дочерей: Александру и Ксению. После развода ее бывший избранник женился на известном журналисте Маргарите Симоньян. Многие удивляются тому, что актриса поддерживает отношения с экс-мужем и дружит с его новой возлюбленной. Она часто бывает у них в гостях, а также отмечает с ними семейные праздники.

Сама Хмельницкая много работает, хоть недавно и призналась, что за три месяца ей не поступило ни одного предложения. Она предположила, что невостребованность может быть связана с ее внешностью. Поклонники же считают, что она настоящая красавица. 19 марта Алена опубликовала фото со своими наследницами. Они приняли участие в совместной фотосессии. Артистка и ее дочки облачились в одинаковые джинсы и белые рубашки.

Девятилетняя Ксения сидела на стуле и смотрела, как ее мама обнимает одной рукой и прижимает к себе повзрослевшую Александру. Разница в возрасте между сестрами — целых 16 лет.

«Все обязательно будет хорошо, мы все переживем и все победим! И будем немного другими, да! Но лучше, чем были до этого знания… Возможно, больше будем ценить и больше беречь то, что есть…» — написала Хмельницкая.

Поклонники восхитились красотой актрисы и ее наследниц. Они отметили, что 49-летняя звезда молодо выглядит. «Какие же вы прекрасные! Какие красотки», «Вы шикарная женщина. А самое главное — имеете двух любящих дочерей», «Девочки, как три сестрички, красотки», «Старшая очень похожа на папу», — прокомментировали пост подписчики.