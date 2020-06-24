«Сначала не поняла, а потом слезы в момент»: невеста Преснякова разрыдалась, когда Никита позвал ее замуж

Алена Краснова не скрывает: ее муж очень романтично признался ей в чувствах. В одном из интервью Никита Пресняков рассказал, как сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Это произошло на вечеринке по случаю дня рождения Красновой. Тогда ей только-только исполнилось двадцать лет. Сын Кристины Орбакайте ответственно подошел к такому важному мероприятию. Он сочинил аранжировку, предложив своим друзьям выступить на празднике у Алены.

Тогда на сцене внук примадонны отечественной эстрады подарил своей девушке кольцо. Естественно, невеста Никиты даже не догадывалась о его планах. Как говорит модель, она понимала, что Пресняков готовит для нее какой-то сюрприз. Но даже не могла и представить, что он сделает ей предложение руки и сердца, так романтично признавшись в чувствах.

«Сначала не поняла, а потом слезы в момент», — отметил Никита, вспомнив реакцию своей невесты, когда он предложил ей выйти за него замуж.

В беседе с Лерой Кудрявцевой в эфире ее ток-шоу сын Кристины Орбакайте не стал скрывать, что из-за сильных чувств Алена не могла сдержать эмоций и разрыдалась. Разумеется, девушка ответила согласием.

В июле 2017 года влюбленные поженились. На торжестве присутствовали близкие друзья пары и именитые родственники — Алла Пугачева с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым и многие другие.