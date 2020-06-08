В стиле Голливуда: невестка Орбакайте в парике показала, как выглядела бы с челкой и каре

Будучи моделью, возлюбленной Никиты Преснякова нравится экспериментировать с имиджем и стилем. Однако идти на кардинальные меры 23-летняя Алена Краснова пока не готова. В импровизациях девушке приходят на выручку парики. Так, невестка Орбакайте показала, как бы она выглядела с удлиненным каре и челкой. При этом супурга музыканта обошлась без помощи парикмахеров. Для фотосессии Алена отдала предпочтение прическе в голливудском стиле, сделав ставку на завивку с крупными волнами.

В stories Instagram возлюбленная музыканта поделилась кадрами из свежего видеоролика, который был снят в студии на фотопробах. Ранее в беседе с поклонниками Алена Краснова призналась, что в юности носила брекеты. Кроме того, модель дала понять, что она не привыкла бездумно тратить деньги. Невестка Орбакайте знает, что такое бережливость и экономия. Супруга Никиты Преснякова уточнила, что в ее косметичке есть место продукции из масс-маркета. По словам Алены, она не видит смысла переплачивать за бренд, если можно купить аналог той же косметики но по более доступным ценам.

Свои «карантинные» каникулы возлюбленная Никиты Преснякова провела на Истре. Практически все два месяца девушка пробыла на бывшей даче Аллы Борисовны. Старший внук Примадонны настоял на том, чтобы они с супругой пожили на природе. Таким образом, у них появилась возможность насладиться уикендами вдали от суматохи мегаполиса. В одном из интервью сын Кристины Орбакайте признался, что они с Аленой не торопятся заводить детей. На своей невесте музыкант женился в июле 2017 года. На свадьбе присутствовала и Алла Пугачева. Певица прервала свой отпуск в Юрмале ради того, чтобы побывать на семейном торжестве.