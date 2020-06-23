«Характер у нее бабушкин»: Орбакайте призналась, что дочь Клава напоминает ее собственную маму

В одном из своих интервью Кристина Орбакайте рассказала о воспитании детей. В двадцать лет певица родила своего первенца — сына Никиту. Отцом старшего внука Примадонны отечественной эстрады стал музыкант Владимир Пресняков – младший. От бизнесмена Руслана Байсарова на свет появился сын Дени, ему исполнилось 22 года. С третьим мужем предпринимателем Михаилом Земцовым артистка воспитывает восьмилетнюю дочку Клавдию.

По словам певицы, Никита похож на нее по характеру, но он более взрывной и импульсивный. А вот Дени совершенно другой: спокойный, рассудительный и не по годам мудрый мальчик. Говоря о своих сыновьях, Кристина не без юмора подметила, что поскольку по знаку зодиака она Близнецы, то Дени – это одна ее сторона, а Никита – другая, противоположная.

Ко всему прочему, Орбакайте подметила, что их с Михаилом дочка больше похожа на отца. Как говорит певица, в детстве она была беленькой, такой выгоревшей на солнышке блондинкой. А вот Клава темненькая, с русыми волосами и на свою звездную маму на первый взгляд совсем не похожа. Зато свой характер, как считает артистка, внучка Аллы Борисовны унаследовала от именитой родственницы. По словам певицы, Клавдия время от времени напоминает ей собственную маму.

Сама Пугачева называет малышку не иначе как «моя капелька». Когда они всей семьей приезжают к Пугачевой на каникулы, супруга шоумена Максима Галкина обязательно проводит с внучкой беседу, проявляя интерес к ее увлечениям, занятиям в кружках. Также Примадонна до сих пор опекает старших наследников дочери – Никиту и Дени. Алле Борисовне нравится говорить с ними о жизни, новой музыке, книгах. Им, по словам певицы, всегда есть о чем поразмышлять.