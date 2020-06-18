Эмин Агаларов намекнул, что отец невзлюбил его вторую жену

Певец приоткрыл завесу тайны о своей жизни. Он рассказал, как его родители относились к Алене Гавриловой и о поддержке второй жены во время нового развода.

Эмин Агаларов вновь стал завидным холостяком. После почти двух лет жизни с Аленой Гавриловой он объявил о разводе. В YouTube-шоу «Алена, блин!» певец раскрыл причины неудавшихся отношений, а также рассказал, почему годовалая дочка Афина осталась жить с мамой. Артист дал понять, что не намерен устраивать скандал. Он хочет остаться в дружеских отношениях с женщиной, которая подарила ему ребенка.

Ведущая шоу поинтересовалась, действительно ли семья Агаларова не приняла его избранницу. Как известно, отец звезды, известный предприниматель Араз Искендер оглы Агаларов, — владелец группы компаний Crocus Group.

«Это неправда. Если бы ее не приняла моя семья, то не было бы и брака. Со стороны мамы не было никаких вопросов, а со стороны папы они, может, и были, но в какой-то момент, когда я уже был в этом браке. То есть все было достаточно лаконично», — высказался артист.

Он отказался говорить о том, был ли их брак с Аленой официальным. «Это надо оставить за кадром», — подчеркнул Эмин.

Также он тепло общается с первой женой — Лейлой Алиевой. Они несколько лет прожили вместе. Старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева подарила певцу двух сыновей, а также они удочерили девочку. Агаларов не скрывает, что дружит с бывшей супругой.

«Мы оба этого хотели. Наше расставание тоже не сопровождалось каким-то конфликтом. Мы просто приняли решение, что будем жить отдельно, разведемся и будем растить детей. В данном случае у нас все получилось и получается. Есть полное взаимопонимание, уважение, теплые отношение. Мне кажется важно, чтобы дети это чувствовали», — пояснил певец.

Эмин признался, что обсуждал с Лейлой расставание в Аленой. «Да, мы общались на эту тему. У нее всегда такая позиция: главное, чтобы тебе было хорошо, а я всегда рядом. И это очень взаимно. У меня такая же позиция по отношению к ней», — поделился артист.

Агаларов выразил надежду, что еще встретит свою любовь. При этом он подчеркнул, что никогда не был с двумя женщинами сразу, и считает, что двух женщин одновременно любить невозможно. Теперь бизнесмен стал холостяком, но он заверил, что если его позовут в шоу «Холостяк», то он откажется от участия. Эмин признался, если встретит нужного человека, то снова женится и заведет еще детей.