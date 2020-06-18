«У нее точно мои брови»: Эмин Агаларов рассказал, на кого похожа его годовалая дочка Афина

Эмин Агаларов почти два года назад женился во второй раз. Его свадьба с Аленой Гавриловой была тайной. Теперь ходят слухи, что в официальном браке они вовсе не состояли. Весной этого года артист объявил о разводе с женой. Они живут раздельно, а вот их годовая дочка Афина осталась у мамы. По словам бизнесмена, девочку он видит почти каждый день. В соцсети Эмин часто публикует кадры с наследницей.

«Ребенок живет с Аленой, потому что ребенок маленький. Мы этот вопрос обсудили. Я думаю, это правильно. Я вижу ребенка каждый день. Не видел только в период изоляции. А так она каждый день приезжает ко мне, провожу с ней время. Я люблю всех своих детей, со всеми хочу быть все свободное время», — поделился певец в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Ведущая попросила его описать его младшую дочку, так как лицо Афины родители скрывают. Артист публикует фото и видео с крохой, но подбирает ракурсы, когда ее сложно разглядеть.

«У нее точно мои брови, но у нее многое от мамы. Она на меня похожа, на маму и на старшего сына тоже», — признался Агаларов. Он также поведал, что не просто играет с девочкой, а помогает ее воспитывать. «У нас есть какие-то процедуры. Она любит воду. Я с ней купаюсь в бассейне. Очень много покупаем развивающих игр, игрушек, именно детских по возрасту. Удивляет, как она быстро развивается. Она все понимает, на все реагирует, показывает, рассказывает. Я играю, пою, а она наблюдает. Потом ей становиться скучно, она тыкает по клавишам», — с улыбкой рассказал артист.

Он заверил, что в будущем объяснит дочке, почему расстался с Аленой. Напомним, что от первого брака у Эмина также есть двое сыновей и приемная дочка Амина. Из-за карантина он не мог их навестить, но обычно часто ездит к ним и даже проводит с детьми отпуск.