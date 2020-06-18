«Я не готов сожительствовать ради брака»: Эмин раскрыл подробности развода с Гавриловой

Эмин Агаларов готовится стать снова одним из самых завидных женихов. В мае он объявил о расставании со второй женой Аленой Гавриловой. Эта новость потрясла общественность, так как пара прожила вместе чуть больше года и всегда демонстрировала идиллию. Девушка сопровождала мужа на фестивале «Жара», который он организовывает, а в канун 2019 года родила ему дочку Афину. Но теперь супруги не живут вместе, а ребенка артист видит лишь в свободное время.

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В соцсети Алена один раз высказалась о случившемся. Она рассказала, что ей больно. При этом дочка живет с ней. Делиться подробностями произошедшего девушка не стала. А Эмин разоткровенничался в новом выпуске шоу «Алена, блин!».

«Мы расстались еще до самоизоляции. Как бы все мерят постами в Инстаграме. Этот пост был сделан после того, как мы уже не жили вместе», — признался певец.

Он долго не хотел называть причину развода.

«Это достаточно личное. Причину называть не буду. Расстались мы на хорошей ноте, с полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями доля ребенка, быть в контакте, чтобы ребенок не чувствовал того, что есть какая-то война, недопонимание. Я уверен, что мы с Аленой сможем наладить те отношения, которые взрослые люди должны иметь между собой, когда они расстаются, но у них есть общие дети. Я бы не хотел рассказывать, кто принял это решение, но оно было принято и оно было реализовано», — пояснил бизнесмен.

Эмин добавил, что о втором браке не жалеет. «Мы много лет прожили вместе, это было счастливое время, у нас потрясающий ребенок. Я к Алене отношусь с большим уважением, теплом. У меня не осталось никакого негативного шлейфа, конфликта, никто никому не сделал больно», — высказался артист.

«Как и в первом браке, так и во втором случае, у меня нет сожалению. Все было хорошо», — добавил он.

Агаларов выразил надежду, что у него еще будет удачный брак. Он предположил, почему все разрушилось.

«Я не готов сожительствовать ради брака. Я считаю, что если нет любви, нет взаимопонимания, то не будет счастья, а живем мы один раз. Если счастья нет, то эти отношения нужно заканчивать», — рассказал певец.

Он заверил, что скандального раздела имущества не будет, а ребенок останется жить с мамой, так как дочка еще очень маленькая.