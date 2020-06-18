«Нас поженили»: Эмин впервые отреагировал на слухи о романе с Барановской и Гагариной

Эмин Агаларов долгое время жил в браке с Лейлой Фатиевой, старшей дочкой президента Азербайджана Ильхама Алиева. Девушка родила ему двух сыновей, а также они удочерили девочку Амину. Но в 2015 году они развелись. Вскоре артист стал встречаться с «Мисс Мордовией» Аленой Гавриловой. Они сыграли свадьбу, а в 2019 году у них родилась дочка Афина. Они казались идеальной парой, но внезапно минувшей весной певец объявил о разводе.

В интервью Эмин впервые поведал о причинах двух разводов. Он также выразил надежду на то, что останется в дружеских отношениях с Аленой. Певец подчеркнул, что очень ее уважает, но без счастья не видит смысла жить в браке. В передаче «Алена, блин!» бизнесмен также прокомментировал слухи, о том что он якобы встречается с Полиной Гагариной. В один и тот же период появились сплетни, что у певицы проблемы в отношениях с мужем Дмитрием Исхаковым.

«Мне много коллег звонили, говорили, что я с Гагариной. Ребят, если два человека в одну неделю с кем-то расстались, со своими вторыми половинами, это не значит, что они должны быть вместе. С Полиной мы не вместе. Я читал, что с моей близкой подругой Юлией Барановской меня тоже поженили. Нет, мы дружим. И все имена, которые появляются в прессе, это все неправда», — высказался Эмин.

Когда ведущая спросила, состоит ли он в новых отношениях, певец дал отрицательный ответ. Ведущая Алена Жигалова заверила, что друзья ее предупредили, что он будет молчать.

«Кто интересно? Кто так проинформирован? Я тебе точно скажу, никто ничего не знает, кроме меня», — пояснил Агаларов.

При этом он выразил надежду, что еще встретит нужного человека, с которым у него все сложиться.