«Срамота!»: Бузова запечатлелась на откровенном снимке в облегающем боди с сеткой

Ольга Бузова вновь взбудоражила своих поклонников. Недавно звезда засветилась в личном блоге, примерив полупрозрачный топ без лифчика, а также сверкнула на шоу ТНТ в платье с глубоким декольте. И вот новая порция клубнички от возлюбленной Давида Манукяна.

На сей раз поющая ведущая обнародовала фото в черном облегающем боди. Особую перчинку ему придавали вставки из сетки. Ранее Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин рассказывал, что сетка – один из трендов сезона. Также эксперт моды выделял такие актуальные тенденции, как бельевой стиль, лавандовый цвет и бахрому.

Образ же Ольги Бузовой произвел неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Среди комментариев можно увидеть много восторженных. «Вау! Бомба!», «Космическая Оля!», «Ну что за фигура!» — написали фолловеры. Однако некоторые люди отнеслись к такому откровенному снимку с иронией и даже осуждением. «Бузова забыла надеть юбку»,«Срамота!», «Опять трусы, печально», — также можно увидеть в обсуждениях снимка.