Лавандовый цвет и бахрома: что будет модно в этом сезоне, показали Глюкоза, Шейк и Собчак

Прошедшие недели моды в Париже и Милане внесли изменения в тренды года. Дизайнер Сергей Никулин разъяснил некоторые из них читателям Teleprogramma.pro.

Что станет трендовым в самое ближайшее время, показали прошедшие недели моды в Париже и Милане. Часть тенденций сохранят свои позиции, однако не обойдется и без сюрпризов.

больше по теме Литвинова поддержала тренд на утрированные рукава в платье цвета яркого лайма Также в ее наряде присутствовал другой модный элемент – плиссе.

Разобраться в непростом мире моды Teleprogramma.pro помог дизайнер одежды Сергей Никулин.

Одна из главных новинок моды – лавандовый цвет, в этом сезоне он станет мегаактуальным.

Обратили внимание на платье Глюкозы? Или подумали, что это сорочка? Действительно, в новом сезоне грань между бельем и повседневной одеждой стирается все больше.

«Дизайнеры вводят стилистику конца 90-х – начала 2000-х. И снова белье постепенно перекочевывает в повседневную одежду. На женщинах можно увидеть комбинации с лифами, купальниками, корсетами», — рассказал Сергей Никулин.

Из конца 90-х и начала 2000-х дизайнеры привнесли в современность и такое понятие, как минимализм. Лаконичных моделей становится все больше.

Настойчиво в моду стала внедряться бахрома. Ее можно увидеть как на одежде, так и на обуви и сумках.

Андрогенностью в одежде и аксессуарах сейчас уже мало кого удивишь. Женщины теперь могут смело использовать не только элементы мужского гардероба и аксессуары, но фактически одеваться в мужских отделах.

Вместе с тем становится очень актуальным такой милый женский элемент, как рюша.

«Рюш в наряде может быть какое угодно количество. Предела «урюшения» одежды в это сезоне нет», — сказа Сергей Никулин.

По-прежнему в тренде – совмещение в одном образе разных эпох и стилей. Однако уже наметилась тенденция к ослаблению интереса к этому. Постепенно они останутся только среди молодежи, люди взрослого поколения будут больше стремиться к простоте.

Актуальным остается и такой привет из 90-х, как массивные металлические украшения.