«Бесстыдница!»: Ольга Бузова «забыла» надеть белье под облегающий топ

В Сети тут же развернулись баталии по поводу образа звезды.

Ольга Бузова умеет создать шум из ничего. В личный блог звезда выложила домашнее селфи, запечатлевшись в, казалось бы, скромном топе. Однако внимательные подписчики разглядели — под ним нет бюстгальтера. Что тут началось!

После первого комментария на эту тему, практически каждый фолловер, зашедший в аккаунт поющей ведущей, посчитал нужным высказаться по этому поводу.

«Немедленно надень белье! Бесстыдница!», «Оль, у тебя грудь такая хорошая, ровная прям стала, такая ты сейчас красивая. Даве, наверное, нравишься», «Давайте все дружно скинемся Оле на бюстгальтер», «Я больше не буду спать», «Носить майку без лифа – это тренд, красиво, или что?», «Сексуальная», «Экстра-класс! Так лучше, чем в гимнастерке», «Дикий ор», «Хоть бы лифчик надела», «И правильно, что без бюстгальтера, телу тоже надо отдыхать», — можно увидеть в комментариях блога звезды.

Напомним, ранее мы писали о том, как бойфренд Бузовой Дава набил себе тату на руке с именем возлюбленной. Видео перманентного рисунка с сердечком он выставил в Сеть.