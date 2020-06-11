«В глаза смотреть невозможно»: Бузова блеснула глубоким декольте в платье с актуальными рюшами

Ольга Бузова предстала на съемках очередного шоу «Бородина против Бузовой» в актуальном летнем образе. Ведущая «Дома-2» примерила легкое шифоновое платье с глубоким декольте и рюшами, дополнив его серьгами-кольцами и колье, состоящим из нескольких тонких цепочек.

Как рассказал Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин, в этом сезоне рюши особенно актуальны. Именно ими были украшены многие модели одежды последних показов мод в Милане и Париже. Эксперт также отметил, что этим летом модницы во всем мире будут носить массивные украшения в стиле 90-х. Ольга Бузова выбрала именно этот вариант.

Образ телеведущей пришелся по вкусу ее поклонникам. «В глаза смотреть невозможно», «Ты просто нереальная!», «Оля – прелесть! Стиль – огонь», — прокомментировали внешний вид ведущей пользователи Сети.

Отметим, что стиль певицы высоко оценил и звездный визажист Анастасия Амирханова. Она обратила внимание, что Ольга выбрала очень эффектную колористику для загорелой кожи и красиво подчеркнула линию бровей.