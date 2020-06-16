«Очень красивое творчество»: Марина Александрова похвасталась необычным подарком от детей

Марина Александрова играет в театре, а также успела сняться в десятках кинолент. Поклонники же полюбили девушку за роль в сериале «Екатерина». Ей удалось перевоплотиться в великую императрицу и сыграть так убедительно, что теперь многие подвергают критике другие сериалы о Екатерине II. Сама актриса не прекращает плодотворную работу, а также успевает воспитывать детей со своим мужем Андреем Болтенко.

Недавно Александрова показала трогательные кадры с дочкой Екатериной и сыном Андреем. Малыши растут очень быстро, поэтому девушка каждую свободную минуту проводит с ними. Ее старшему наследнику скоро исполнится 8 лет, а младшей крохе пять лет. На карантине артистка была с ними неразлучна, а теперь получила необычный подарок от малышей. В соцсети она похвасталась тем, что ей презентовали дочка с сыном. Они сделали мамин портрет, но не краской и кисточками, а с помощью современных приложений для телефона.

«Творчество детей. Мама. Июнь 2020. Ни холст, ни масло, просто фильтр», — написала Марина.

Поклонники восхитились работой детей. Многие отметили, что без фильтров актриса выглядит еще красивее. «Очень красивое творчество детей», «Надо было два варианта постить с фильтром и без», «Класс», «А у них уже есть свой стиль», «Невероятная наша», «Узнаваемо», — прокомментировали пост подписчики.