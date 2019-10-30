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Корсеты, декольте, шляпы и шаровары: как создавалась «Екатерина» и другие сериалы со сложными костюмами 

Телесериал «Екатерина» на телеканале «Россия 1» продолжает привлекать пристальный интерес зрителей. Надо сказать, «костюмные» исторические проекты – часто, хотя и не всегда, становятся популярными именно за счет интересных костюмов персонажей.

Корсеты, декольте, шляпы и шаровары: как создавалась «Екатерина» и другие сериалы со сложными костюмами 
Кадр из сериала «Екатерина. Взлет», 2017 г.

Вот и в «Екатерине» герои одеты настолько ярко и сложно, что порой хочется поставить сериал на паузу и рассмотреть все внимательно.

Марина Александрова: «В корсете особо не побегаешь!» 

Актриса Марина Александрова. Кадр из сериала «Екатерина», 2014 г.
Актриса Марина Александрова. Кадр из сериала «Екатерина», 2014 г.

Играть Екатерину II в разные периоды жизни императрицы – значит не только вживаться в образ, но и изо дня в день носить красивые, но тяжелые и сложные наряды.

Актриса Марина Александрова признавалась журналистам, что, например, бегать в тугом корсете очень трудно, да и вообще наряды той эпохи не отличались комфортностью, — одни кринолины чего стоят!

Прибавьте сюда отсутствие париков, — все сложные прически, которые мы видим на экране, соорудили мастера-стилисты, используя всевозможные валики, заколки, накладки. Да еще возрастной грим императрицы, на который ежедневно тратилось полтора часа.

Впрочем, результат получился достойным. Вспомним другие костюмные фильмы, поразившие своей зрелищностью и достоверностью.

«Аббатство Даунтон» — юбки все короче, шляпки – все меньше 

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2019 гг.
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2019 гг.

Этот сериал обладает какой-то магической притягательной силой, — его хочется пересматривать снова и снова. Определенная заслуга в этом – костюмеров и художников: до чего же любопытно наблюдать, как меняется одежда героинь с приходом практичного ХХ века! Платья становятся все короче, покрой – проще, поля шляп – скромнее…

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2019 гг.
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2019 гг.

Сьюзен Бакстон, художница по костюмам, старалась принять во внимание не только эпоху, но и особенности характера персонажей.

Помните, как смелая, склонная к новаторству леди Сибил внезапно появилась перед публикой в шароварах? А какие строгие платья носила величественная, но обладающая искрометным чувством юмора вдовствующая графиня Грэнтэм?

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2019 гг.
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2019 гг.

И, конечно, шляпки! Очаровательные, забавные, необычные… Сколько же они хлопот доставляли операторам, — постоянно бросали ненужные тени на лица, и приходилось как-то с этим справляться.

«Великолепный век» — актерам приходилось носить тяжелые костюмы за 3-4 тысячи евро

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014 гг.
Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014 гг.

Каждый, кто видел этот сериал, не мог не оценить потрясающей красоты костюмов героев. Как рассказывал Сердар Башбуг, работавший на съемках художником по костюмам, при создании «Великолепного века» не использовались готовые костюмы, — все шилось специально, по уникальным эскизам.

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014 гг.
Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014 гг.

За один сезон для каждого персонажа создавалось не менее 50 нарядов. Использовались дорогие ткани – их привозили из модных домов Valentino, Christian Dior, Dolce & Gabbana.

Так что каждое платье, которое мы видим на экране, оценивается в 3-4 тысячи евро. Актеры сетовали на большой вес своей одежды, но искусство требует жертв.

«Императрица Китая» — цензура «отобрала» у героинь декольте

Кадр из сериала «Императрица Китая», 2014 г.
Кадр из сериала «Императрица Китая», 2014 г.

В эпоху, о которой идет речь в сериале о единственной женщине – императрице Китая, женские платья отличались ультра-глубоким декольте. Китайские цензоры, дабы не смущать умы простых китайцев, поступили просто: оставили в кадре «говорящие головы», вырезав те сцены, где видна была грудь.

Кадр из сериала «Императрица Китая», 2014 г.
Кадр из сериала «Императрица Китая», 2014 г.

Когда же сериал готовили к показу в Гонконге, тамошние специалисты поступили остроумнее: они не пожалели денег и потратили 2,5 миллиона долларов на оплату труда 200 компьютерщиков.

В результате на экране можно было увидеть целомудренно прикрытые виртуальной тканью «неприличные» декольте. Может быть, это и не вполне достоверно с исторической точки зрения, зато безопасно для морального облика зрителей.

«Чужестранка» — легкие платья пришлось выбросить из-за сурового шотландского климата

Кадр из сериала «Чужестранка», 2014 г.
Кадр из сериала «Чужестранка», 2014 г.

Поскольку действие сериала разворачивается в разных странах и в разные эпохи, художникам по костюмам пришлось потрудиться всерьез. В последнем сезоне «Чужестранки» героиня из Шотландии XVIII века переносится во Францию.

Терри Дресбак, художнице по костюмам, пришлось решать сложную задачу: невзрачные повседневные платья шотландских жителей должны были достойно выглядеть в свете свечей. Выручили редкие ткани, позволившие сохранить аутентичность нарядов без потери зрелищности.

Кадр из сериала «Чужестранка», 2014 г.
Кадр из сериала «Чужестранка», 2014 г.

Особые сложности возникли из-за неласкового климата Шотландии. Художница-то придумывала все костюмы, сидя в теплом Лос-Анджелесе!

В результате пришлось все красивые легкие платья выбросить и шить заново, – актеров требовалось срочно «утеплять», чтобы не допустить простуды.

Конечно, снимать исторические «костюмные» фильмы – дело нелегкое. Зато какое удовольствие получают зрители при просмотре!

А какой из «костюмных» фильмов кажется вам наиболее удачным?

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Тэги:

костюмыМарина АлександроваСериал «Аббатство Даунтон»сериал «Великолепный век»сериал «Императрица Китая»сериал «Чужестранка»
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Корсеты, декольте, шляпы и шаровары: как создавалась «Екатерина» и другие сериалы со сложными костюмами 
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