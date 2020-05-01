«С дочерью – одно лицо»: Марина Александрова показала себя в детстве

37-летняя Марина Александрова показала, какой была в детстве. Актриса разместила на личной странице в Instagram архивные снимки, на которых визуально ей едва можно дать больше пяти-шести лет. В кадре малышка предстала в знакомом каждому советскому ребенку банте, белой сорочке и рубашке с рукавами-фонариками в клеточку. Довершили радужный образ разноцветные шарики в количестве трех штук.

Не забыла Марина поздравить аудиторию с праздником. Александрова напомнила подписчикам стихотворение Елены Благининой про маму, которая наряжает дочку. В свою очередь, люди в комментариях поспешили подметить – по сравнению с тем периодом, Александрова практически не изменилась. «Только бант сняла», «Какая михала!», «На этом кадре вы с дочкой просто-одно лицо», «Надеемся, вы были послушным ребенком», — делятся своими соображениями они.

Отметим, что сейчас Марина успешно воспитывает сына Андрея и дочь Екатерину. Неоднократно фолловеры подмечали: маленькая наследница унаследовала лучшие мамины черты.