«Я могу быть аниматором»: Александрова показала редкое фото дочери

Марина Александрова поделилась в Сети редким снимком с четырехлетней дочерью Катей. Звезда старательно оберегает свою личную жизнь, поэтому крайне редко делится со своими подписчиками на интернет-площадках семейными фотографиями.

Но на этот раз сделала исключение. Видимо, сыграла определенная усталость от самоизоляции и желание поделиться своими эмоциями с людьми. В Instagram актриса выложила фотографию, на которой пойман момент игры с наследницей.

Марина процитировала стихотворение Агнии Барто «Болтунья».

«Драмкружок, кружок по фото, Хоркружок — мне петь охота, За кружок по рисованью Тоже все голосовали. Мне кажется, я могу быть детским аниматором, если что. Делитесь секретами, во что играете, как сдерживаете детскую энергию без прогулок?» — написала она.

Поклонники Александровой с удовольствием поделились своими секретами нескучной самоизоляции.

«Марина, мы плетем пасхальные венки, лепим из полимерной глины, готовим оладьи из бананов», «Обнимашками, постройкой пещеры под ярусной детской кроватью, боксерским мешком и боем подушками», «Танцуем, кривляемся с детьми дома, а с дочерью (ей 2 года) повизжать любим. Соседи привет», «Веселая зарядка, танцы, пение, игры по интересам», — поделились подписчики.

Напомним, Марина Александрова с 2012 года состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко. Пара воспитывает двоих детей – четырехлетнюю Катю и семилетнего Андрея.