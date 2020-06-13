В гостях у папы: Решетова запечатлела шестилетнюю дочь Тимати за игрой с маленьким братом

Анастасия Решетова недавно спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Тимати. Поклонники заметили, что сертификаты из магазина ей приходят на фамилию рэпера Юнусова. Но вскоре выяснилось, что фамилию она не меняла, и свадьбы не было. Два месяца карантина она переждала с возлюбленным и своим сыном Ратмиром. Семимесячный малыш уже стоит на ногах и пытается ходить. Модель уверена, что ее ребенок быстро развивается, так как им много занимаются.

Как известно, у Тимати от прошлых отношений с Аленой Шишковой есть дочка Алиса. Шестилетняя девочка занимается балетом и часто проводит время с бабушкой Симоной Юнусовой. Ранее бывшая возлюбленная артиста сетовала, что ее так и не познакомили с Ратмиром, но Решетова пообещала после карантина устроить им встречу. Однако первым в гости к рэперу нагрянули Алиса со своей бабушкой. Трогательными кадрами возлюбленная звезды поделилась в соцсети.

Дочка Тимати в футболке и ярких брюках несла на руках заметно подросшего брата.Потом она стала играть с ним на диване под присмотром Симоны.

Кроха выглядела счастливой. Она давно нашла общий язык с новым родственником. «Какие милые», «Хорошо, когда дети дружат», «Пусть так будет всегда», «Алиса такая хорошая девочка», «Долгожданная встреча после карантина», — стали обсуждать фото пользователи Сети. А вот была ли в гостях у пары Шишкова пока остается тайной.