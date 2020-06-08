«Пытался делать шаги»: Решетова запечатлела подросшего сына Тимати в бейсболке

Анастасия Решетова строит отношения с рэпером Тимати уже пять лет. У пары в октябре прошлого года родился сын Ратмир. Для артиста ребенок стал вторым. От прошлых отношений с Аленой Шишковой у него также подрастает дочка Алиса. К слову, именно от блондинки он ушел к темноволосой блогерше. Последние несколько лет ходили слухи об их тайной свадьбе, а недавно поклонники заметили, что на сертификатах из магазина девушка подписана под фамилией своего возлюбленного Юнусова.

Однако пара предпочитает не говорить о личной жизни. При этом они не стали долго скрывать наследника. Более того, Решетова регулярно публикует фото с Ратмиром. На карантине ей приходилось гулять с ребенком лишь на террасе, поэтому она обрадовалась отмене самоизоляции с 9 июня в Москве. Возлюбленная Тимати подвела итоги карантина и поделилась новым видео. Она запечатлела семимесячного сына в трениках и бейсболке. Он стоял, опираясь на чемоданы Louis Vuitton.

«За этот период самоизоляции Ратыч уже стал взрослым пацаном. К концу 6 месяца уже захотел стоять и даже пытался делать шаги, но рановато пока… Ножки еще не сформировались. Но раз он сам постоянно встает, то препятствовать этому не стали. Интересно, на каком месяце шагать начнем. И, кстати, мне часто пишут мамы, удивленные нашими ранними мини-достижениями, сетуя на то, что их малыш еще не сидит или не ползает. Но это ведь абсолютно нормально! Все дети не могут развиваться одинаковым темпом!» — написала Решетова.

Она напомнила, что своего ребенка долгое время водила на плавание, а также ему делают массаж. По ее мнению, это помогает ее сыну развиваться и быстрее крепнуть.

Многие поклонники умилились новому видео. Некоторые отметили, что мальчик с каждым разом все больше становится похож на отца. «Ксерокс Тимати», «Хулиган растет», «Классный малыш», «Красивый ребенок», «Все правильно говорите! Ратмирчик чудо», — прокомментировали пост подписчики.