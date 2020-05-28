«Непривычно скромно»: Анастасия Решетова вслед за Бузовой примерила платье школьницы

Анастасия Решетова пять лет назад завоевала сердце рэпера Тимати. Обладательница «1-я вице-мисс Россия 2014 года» занималась блогерством. Однако с появлением в ее жизни влиятельного мужчины у девушки вскоре появился и свой бизнес. Она стала владелицей салонов красоты. По словам модели, каждый из них сам зарабатывает деньги. А не так давно избранница артиста стала мамой. Она подарила рэперу сына Ратмира.

После родов Решетова мечтала быстро вернуться в форму, но врачи не разрешали ей заниматься спортом. В итоге на год она отложила свои планы по возвращению идеальной фигуры. Но постепенно объем бедер и бюста девушки стал уменьшаться. По словам звезды, на карантине она поправилась, но поклонники ее словам не верят. На новом фото Анастасия и вовсе предстала в платье в цветок с рукавами-фонариками и воротничком с рюшами.

Скоромный наряд школьницы девушка дополнила минимальным макияжем и волосами, собранными в хвост. Модель выглядела игриво и даже чекнулась бокалом с зеркалом. К слову, недавно Ольга Бузова предстала в образе школьницы. Многие решили, что эту идею возлюбленная Тимати переняла именно у телеведущей. При этом многим понравился скромный образ Решетовой без декольте и разрезов.

«Не похожа на себя.. Вот до чего декрет доводит», «Сладкий сон Тимати», «Красотка, такая простая и классная», «Платье загляденье», «Непривычно скромно», «Прям барышня такая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, даже на карантине Анастасия просыпается в шесть утра, именно в это время встает ее сын.