Сердце из лепестков роз: Алена Шишкова намекнула на новый роман

Алена Шишкова долгое время встречалась с Тимати. Некоторые поклонники надеялись, что пара поженится. Однако после рождения дочери Алисы в 2014 году рэпер неожиданно расстался с избранницей. Ходили слухи, что тогда он уже встречался с Анастасией Решетовой. Вот уже больше пяти лет артист живет с новой возлюбленной, которая подарила ему сына Ратмира. А вот его бывшая пассия не стала торопиться вступать в новые отношения.

Несколько лет назад поговаривали, что у Алены роман с Павлом Дуровым, основателем Telegram и «ВКонтакте». Но недавно она открыто призналась, что в их отношениях все сложно. Однако похоже, что сердце блондинки не свободно. Накануне девушка опубликовала видео, показав трогательное признание в любви. Избранник Шишковой из лепестков роз сделал сердце, а из свечей романтичное признание: «Алена, я люблю тебя».

Пользователи Сети заметили, что кадры были сняты в Стамбуле. Они стали гадать, как модели удалось улететь в Турцию во время карантина, так как еще недавно она праздновала день рождения дочери Алисы в своей квартире. Многие подписчики обрадовались и стали поздравлять Алены с тем, что она больше не одинока.

«Счастья вам! Стамбул место любви! Там особая атмосфера, а если еще любимый рядом!», «Мы очень рады Алена! Будь счастлива», «Как это романтично», «Если честно, я так счастлива что у тебя есть половинка», «Вы просто роскошная прекрасная яркая и стильная девушка девушка», «Это любовь», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, личность своего воздыхателя Шишкова оставила в тайне.