«Ради жены пора подкачаться»: Галкин в рваных шортах показал оголенный торс

Максим Галкин не скрывает, что порой и ему нужно какое-то занятие, чтобы отвлечься. Юморист больше двух месяцев провел в замке с Аллой Пугачевой и детьми. Он старался держать руку на пульсе, поэтому общался с друзьями онлайн. Также артист с воодушевлением ухаживает за садом. Там любят играть и бегать Лиза с Гарри. А для юмориста, подстричь ветки кустарников, это способ отвести душу и расслабиться. С наступлением лета он успел похвастаться цветущими деревьями в своем саду.

Шестилетняя Лиза растет модницей, как мама. Порой папа приходит к ней за советом. Один раз он озадачил девочку, спросив, можно ли носить сандалии с носками. Кроха вынесла вердикт, что так делать не стоит. А на новом фото юморист предстал в рваных джинсовых шортах и без футболки. Артист недавно подстригся, но его вьющиеся волосы все-равно топорщились. Он позировал на фоне цветущей сирени в саду.

Поклонники стали обсуждать оголившегося Галкина. Некоторые отметили, что он потерял форму за время карантина. «Мужчина огонь», «Шорты модные», «Жарко у вас?», «Ради жены пора подкачаться», «После карантина все потеряли свои кубики», «Алла Борисовне все-же повезло», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно появилась на публике и сама Пугачева. Она похвасталась стройной фигурой в джинсах скинни. Многие считают, что с годами она только хорошеет.