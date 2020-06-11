Малинин в гостях у Галкина, премьера «Нищебродов» и концерта Басты: что покажут по ТВ в выходные

12 июня на Первом – восьмисерийный фильм об одной из старейших княжеских династий Европы «Рюриковичи». Начало в 10:55 с перерывом на новости. Вечерний эфир телеканала продолжит картина «Викинг» с Данилой Козловским и Светланой Ходченковой, в 18:30. А в 21:20 состоится премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

В субботу и воскресенье в 13:45 новые выпуски программы «На дачу!» с Наташей Барбье и Ларисой Гузеевой. 13 июня в шоу «Сегодня вечером» у Максима Галкина – Александр Малинин. Легендарный исполнитель вместе с родными и друзьями вспомнит о ярких событиях своей жизни, а также раскроет неизвестные факты биографии.

14 июня в 15:00 фильм о фильме – «Свадьба в Малиновке», любимой картине миллионов зрителей. Вышедшая в кинотеатрах в 1967 году, история стала лидером проката и ознаменовала собой новый этап в кинематографе – цветной, широкоформатный и музыкальный комедийный период. Сразу после – собственно сама легенда кинематографии – комедия «Свадьба в Малиновке». Вечером в 22:00 – очередная игра клуба «Что? Где? Когда?» из летней серии.

На телеканале «Россия 1» в пятницу, 12 июня, в 11:25 Юрий Стоянов и его новое юмористическое шоу «100ЯНОВ. Лучшее», в котором знаменитый артист продолжает традиции легендарного «Городка». В 12:10 — художественный фильм «Катькино поле», после него – комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Вечером в 20:40 состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню России «Мы вместе!». Эфир завершат отечественные фильмы «Движение вверх», «Охота на пиранью» и «Тихий омут».

В субботу, 13 июня, на «России 1» состоится большая премьера. В 21:00 в эфире фильм «Шоу про любовь» с Константином Крюковым и Галиной Безрук в главных ролях. Она – простая учительница в провинциальной школе, с самой непримечательной жизнью и судьбой. Но в одночасье ее обыденность переворачивается личным признанием знаменитого артиста. Оказывается, она была его первой любовью.

Пристальное внимание прессы, жажда редакторов рейтинговых телеканалов заполучить ее к себе на шоу и выудить эксклюзив о кумире миллионов сбивают ровный ритм жизни героини. И она оказывается в центре внимания публики. Но справится ли с этой славой?

На развлекательном телеканале ТНТ в пятницу, 12 июня, весь день в эфире юмористическая программа «Однажды в России». В субботу – сериал «257 причин, чтобы жить» для тех, кто просмотрел — с первой по четвертую серии. А в 19:00 – четвертый выпуск реалити-шоу о выживании на необитаемой земле «Остров героев». В воскресенье с 12 до 17 часов — спецдайджест любимого миллионами телезрителей шоу Comedy Club.

На НТВ в праздничный день 12 июня состоится показ военной драмы «Батальон». Четырехсерийный фильм стал победителем премии АПКиТ сразу в двух номинациях: картина стала «Лучшим мини-сериалом (1-4 серии)», а Виталий Белашев и Леонид Шушаков оказались победителями в номинации «Лучшая работа звукорежиссера».

Военная драма «Батальон» основана на реальных событиях и рассказывает о русских разведчиках, чьи смелость, ум и смекалка помогают противостоять превосходящим в несколько раз силам противника. Начало в 16:20.

На СТС День России – день кинопремьер. В 17:35 состоится трансляция комедии «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. В 21:00 в эфире боевик с Владимиром Машковым «Миллиард», а после него – «Нищеброды» с Сергеем Безруковым и Евгением Куликом. В субботу, 13 июня, состоится премьера выступления Басты «Концерт на Ростов Арене» в 23:00.