Бьюти-преображение: Саша Савельева сделала челку и покрасила локоны после карантина

Саша Савельева два месяца просидела дома в самоизоляции. Она не скрывала, что карантин стал для нее испытанием. При этом девушка смогла больше времени посвящать мужу Кириллу Сафонову и сыну Леону. Певица стала мамой год назад. Она признавалась, что роды дались ей непросто, но все обошлось. Теперь артистка окружает максимальной заботой своего наследника. При этом всю весну она тосковала по путешествиям.

9 июня в Москве был снят режим карантина. Савельева поспешила навести красоту. Она отправилась в салон своего друга Влада Лисовца ради бьюти-преображения. В последние годы девушка носит длинные волосы медового цвета, а челку то отращивает, то снова отстригает. На этот раз певица частично затемнила волосы, выбрав песочный оттенок и вернула себе пышную челку. Результатом звезда осталась довольна.

«Ну что, первый клиент готов. Переживала ли я? Да. Очень. Наверно, если б не съемка, еще бы поотращивала копну дома, хотя нет… уже хотелось обновления. Хоть и предупреждают: Венера ретроград… но мы и не экспериментировали особо. Маски, перчатки, антисептики — как всегда со мной», — поделилась Саша.

Многие поклонники восхитились новым образом артистки. «Ооочччень идет! Очень!», «Крутышка», «Красиво», «Ура, снова челка», «Замечательно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что не только Савельева первым делом отправилась в салон красоты. Алена Шишкова призналась, что без очереди попала к мастеру. Преобразилась и Анна Семенович, у которой отросли корни.