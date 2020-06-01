С коляской под рукой: Саша Савельева в мини-платье позировала на прогулке с мужем

Саша Савельева стала мамой год назад. Для певицы это событие стало настоящей радостью. Она давно мечтала подарить мужу Кириллу Сафонову ребенка, хоть у актера и есть дочка Анастасия от первого брака. Влюбленные предпочитают скрывать лицо маленького Леона. Но недавно артистка призналась, что малыш растет очень быстро и уже научился удалять ее фото из соцсетей. При этом девушка подчеркнула, что не считает правильным давать ребенку телефон.

На карантине Савельева целыми днями проводит время с ребенком. Супруг старается скрасить ей вечера и тоже принимает участие в воспитании наследника. Но недавно артистка намекнула, что устала сидеть дома. Она сняла ролик, в котором якобы уехала в Париж в одиночестве. На самом деле, Саша обожает мужа и наследника, поэтому не оставит их. В День защиты детей она поделилась трогательным семейным фото.

Певица предстала в кадре в мини-платье, показав стройные ноги. Рядом с ней позировал муж в шортах и футболке. Супруги держались за коляску, в которой спал их сын. По всей видимости, снимок был сделан прошлой осенью во время поездки в Израиль на свадьбу дочери Сафонова.

«Это уже мой второй День защиты детей в статусе родителя! Волнительно, но это приятное волнение, когда думаешь о том, как сейчас интересно и сколько еще всего впереди. Берегите своих малышей (ведь сколько им бы не было лет, они всегда останутся для нас именно такими). И не забывайте о своих внутренних детях», — написала артистка.

Многие поклонники пришли восторг от кадра. Им редко удается увидеть Сашу с мужем. Некоторым также не терпится познакомиться с их наследником. «С праздником вас, прекрасная семья», «Здоровья вам и вашему сынуле!», «Ах эти ноги», «Ждем вашего сынулю, хотим увидеть малыша», — стали писать пользователи Сети.