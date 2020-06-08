«Такая хорошенькая»: Анна Семенович блеснула грудью в леопардовом платье вслед за Шейк

Анна Семенович провела самоизоляцию сначала в своей квартире с таинственным возлюбленным, которого пока звезда прячет от посторонних глаз, а потом у родителей на даче. Она лишь на днях вернулась в Москву. Артистка для начала решила похудеть, поэтому наведалась в детокс-клинику. За несколько дней в компании Алики Смеховой она смогла довести себя почти до идеальной форме, по ее словам.

А потом Анна сменила имидж. Свои светлые локоны она перекрасила в почти пепельный оттенок. «Ну вот и я к лету готова. Как вам мой золотой блонд? Легкая смена имиджа никогда не помешает», — заявила артистка.

Для сравнения она поделилась видео годовалой давности. На кадрах она позировала в платье с леопардовым принтом. У девушки были длинные волосы теплого песочного оттенка, закрученные в кудри. Она позировала на мопеде, демонстрируя талию и пышную грудь. Примечательно, что на днях в леопардовом платье запечатлела себя и Ирина Шейк. Модель устроила дома модную фотосессию.

Поклонники восхитились тому, как преобразилась Семенович: «Такая хорошенькая, обожаю», «Ну заводная кукла», «Всегда хороши». Многие отметили, что наряд был ей очень к лицу. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Любимый женской половиной леопардовый принт очень коварен и опасен. Принт дикой кошки для уверенных в себе женщин. Он провоцирует на создание дерзких либо сексуальных образов. По этому же пути пошли и Анна Семенович и Ирина Шейк. Анна продемонстрировала самую сексуальную свою составляющую — зону декольте и грудь. Ирина сделала акцент на длинные стройные ноги. Усилила дерзость красным цветом губ и сумки. Кому лучше удался образ? Природа лучший стилист. Поэтому, прежде чем примерить на себя принт дикого животного, понаблюдайте, в каком виде ЭТО животное живет в естественной среде и проанализируйте, насколько вы ассоциируетесь с ним внешне и по темпераменту. Иначе, сложно соблюсти тонкую грань между шиком и безвкусицей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.