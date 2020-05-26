«Пришлось оставить ребенка с мужем и улететь»: Савельева сняла видео на фоне Эйфелевой башни

Саша Савельева год назад стала мамой. Своему мужу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Девушка позже призналась, что роды едва не стоили ей жизни. Ради малышки она покинула группу «Фабрика» и сосредоточилась на материнстве. Но уже спустя погода девушка стала принимать участие в фотосессиях и даже побывала в Израиле на свадьбе дочери мужа от прошлых отношений. Жизнь артистки вернулась в спокойное русло этой весной, когда ей пришлось оказаться на карантине.

В последние два месяца Саша публиковала архивные фото то из Милана, то с побережья моря. Она не скрывала, что скучает по путешествиям. И неожиданно 26 мая певица опубликовала видео, на котором предстала в халате и с банным полотенцем на голове. Она позировала на фоне Эйфелевой башни с вином и круассанами.

«Мне было безумно тяжело на самоизоляции, вы меня понимаете. К сожалению, мне пришлось оставить ребенка с муже и улететь в Париж», — произнесла Савельева.

Она стала играть на рояле и петь, но в какой-то момент девушку прервал мужской закадровый голос. «Саня! Хорош ерундой маяться! Леон проснулся», — сказал Сафонов. После этого выяснилось, что все это было постановкой, а съемка проводилась на фоне зеленого полотна.

Так певица решила поддержать всех мам на карантине. «Поете шикарно», «Вы прекрасны в любом положении», «Ааааа…. какая прекрасная», «Из мечты в реальность», «Сделать глоток, перед тем как пойти к Лиону…», «Шикарно», — прокомментировали ролик подписчики.