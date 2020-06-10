«Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю»: пятая жена Ефремова рассказала, с кем выпивал актер

По словам Софьи Кругликовой, она никогда не лезла в компанию мужа.

Пятая жена актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек в результате ДТП, Софья Кругликова рассказала, что как только узнала о происшествии с супругом, хотела выехать на место инцидента. Однако ей на номер раздался звонок. Супруге актера посоветовали оставаться дома.

Как сказала Кругликова, рядом с мужем в момент ДТП были «какие-то мужики».

«Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят «не рыпайся, сиди дома», — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок». Софья Кругликова

По словам Кругликовой, с этими мужчинами муж ездил, к примеру, на гору Афон. Жен они с собой никогда не брали. Говорили, что бабам там не место. Кругликова не стала отрицать, что Ефремов в последнее время особенно много пил. Прошлым летом у него умерла мать, а осенью скончалась режиссер Галина Волчек, которую он сильно любил. Также она отметила, что сейчас узнает новости о супруге от его близкого друга Никиты Высоцкого, сообщает «МК».

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова получило широкий общественный резонанс. Многие деятели культуры осудили актера. Известно, что ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Кстати, многие известные юристы и адвокаты отказались защищать актера, по вине которого погиб человек.