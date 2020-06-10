Разин после ДТП с Ефремовым заявил, что половина звезд в шоу-бизнесе — наркоманы и алкоголики

По его словам, в дело должно вмешаться государство и полиция.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как известно, по его вине погиб человек. Актер ближайшие два месяца проведет под домашним арестом.

Как сказал Разин, он встречался ранее с Ефремовым на сочинском «Кинотавре». Актер все время был пьян и рассказывал нецензурные анекдоты про политиков, наводив, как выразился продюсер, ужас на окружающих. По словам Разина, он никогда не допускал, чтобы в группе «Ласковый май» были наркоманы.

«Считаю, что у нас на эстраде почти 50 % наших звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал». Андрей Разин

Как считает Разин, полиция никак не реагирует на это. Он думает, что без помощи государства и стражей правопорядка здесь не разобраться. Все звезды шоу-бизнеса, которые употребляют наркотики, должны в итоге понести заслуженное наказание.