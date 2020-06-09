«Будет реальное наказание»: юрист оценил шансы Ефремова «откосить» от срока

Накануне звезда театра и кино, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в столице. Допустив лобовое столкновение, он отделался легким испугом, а вот водитель машины, в которую влетел актер, погиб позже в реанимации. Звездному лихачу следствие изменило пункт статьи, по которой возбуждено уголовное дело, на более тяжкий. И теперь в соответствии с ч. 4 статьи 264 Уголовного кодекса России, знаменитости грозит до 12 лет лишения свободы.

Вдобавок в момент совершения аварии Ефремов был пьян. Мы попросили звездного адвоката, юриста Тимура Маршани прокомментировать указанную статью и обстоятельства, которые сегодня известны в деле Ефремова, а также оценить, удастся ли артисту избежать ареста.

По замечанию Маршани, то, что следствием установлено алкогольное опьянение Ефремова, в суде будет отягчающим вину актера обстоятельством. «Необходимо проведение соответствующих экспертиз и медицинских заключений. В соответствии со статьей 264 ч. 4, обвиняемому грозит срок от 5 до 12 лет. Диапазон разбега статьи свидетельствует о повышенной общественной опасности данного преступления, влекущего такой срок до 12 лет. И, скорее всего, это будет реальный срок наказания», — отмечает юрист.

Сейчас многих россиян, а в особенности родных погибшего Сергея Захарова тревожит вопрос, удастся ли Ефремову выйти сухим из воды. Высказываются опасения, что актеру трагедия может сойти с рук, поскольку он знаменитость. Маршани заметил: «Если мы говорим о 264 статье, то речь идет о неосторожной форме вины, ответственность за которую более мягкая. И с учетом обстоятельств всего дела, может быть назначена и колония-поселение».

«В любом случае, каким конкретно будет наказание, говорить преждевременно, следствие только началось. Точку поставит суд, с учетом всех обстоятельств произошедшего, а также беря в расчет смягчающие вину факторы. Наличие малолетних детей, возмещение ущерба потерпевшему, активное содействие следствию, признание своей вины — вот это все является смягчающими факторами, которые дают возможность и основания суду назначить менее суровый приговор. Бесспорно, что это будет лишение свободы: либо колония-поселение, либо колония исправительная, и это будет реальное наказание», — подчеркнул адвокат.

По последним данным, Михаил Ефремов признал свою вину в пьяном ДТП.

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