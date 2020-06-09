«Сегодня допрос не состоялся»: Ефремов признал вину после пьяной аварии

Адвокат Михаила Ефремова вышел на связь с журналистами и поделился некоторыми деталями случившегося. Так, представитель заслуженного артиста России уточнил, что его подопечный после ДТП признал себя виновным. Во вторник, 9 июня, должен был состоятся допрос. Однако это мероприятие отменили из-за технических причин.

По словам адвоката Михаила Олеговича, изначально, еще вчера, 8 июня, он говорил о том, что действительно находился за рулем и был причастен к ДТП. Ранее очевидцы аварии сообщили, что Ефремов был пьян. Заслуженный артист России попросту не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.

«Сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — приводит РИА Новости слова представителя актера.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Ситуацию усложнил и тот факт, что в результате пьяной аварии погиб один человек. За рулем фургона находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм.

Ранее ситуацию прокомментировала и 19-летняя дочь Михаила Олеговича — Анна-Мария. Девушка подметила, что она не может найти подходящих слов для того, чтобы хоть как-то оправдать поступок отца. Нынешняя супруга актера — Софья Кругликова — и вовсе отказалась говорить о произошедшем. Жена Ефремова спешно бросила трубку, как только поняла, что ей дозвонился наш корреспондент.