Светит до 12 лет: после смерти пострадавшего Ефремову могут ужесточить наказание

Напомним, накануне звезда театра и кино, заслуженный артист России Михаил Ефремов, двигаясь по Смоленской площади в Москве, вылетел на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение автомашины Jeep Grand Cherokee артиста с фургоном «Лада», за рулем которого находился 58-летний курьер Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. Изначально против Ефремова было возбуждено уголовное дело, предусматривающее лишение свободы на срок от трех до семи лет, и его даже отпустили под подписку о невыезде.

Однако стало известно, что пострадавший, за жизнь которого всю ночь боролись врачи в реанимации, скончался: сломанные ребра пробили легкие, открылось внутреннее кровотечение. В связи с этим Ефремову, вероятнее всего, будет грозить более жесткое наказание, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Подчеркнем еще раз, что в момент ДТП 56-летняя звезда театра и кино находился за рулем в нетрезвом состоянии. На видео, которые опубликованы в Сети очевидцами, актер еле стоит на ногах и, похоже, не понимает, что натворил.