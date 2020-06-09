«Не меньше 200 граммов»: нарколог оценил степень опьянения Ефремова в момент ДТП

Знаменитый актер театра и кино, 56-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов накануне оказался в центре грандиозного скандала: он устроил в Москве ДТП. Двигаясь по Смоленской площади, он не вписался в поворот и оказался на встречной полосе, где влетел в автофургон «Лада». В результате в больнице оказался водитель отечественного авто, 57-летний Сергей Захаров. Травмы, полученные в аварии, оказались несовместимы с жизнью – мужчина скончался в реанимации НИИ Склифосовского.

Сам Ефремов в момент аварии управлял своей иномаркой Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии. На видео, снятом свидетелями катастрофы, звезда нетвердо передвигается и еле говорит. Такое поведение можно было бы списать на шок, если бы не результаты экспертизы. Как передает издание Baza, в крови заслуженного артиста обнаружено 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле.

Портал Teleprogramma.pro обратился с просьбой прокомментировать данные показатели к эксперту – наркологу Сергею Полятыкину. Он объяснил, что если измерять указанные промилле водкой, то выпил Михаил Олегович как минимум пятую часть бутылки беленькой.



«2.1 промилле – это не меньше 200 граммов. Но мы не знаем подробностей того, через сколько времени, выпив, он сел за руль. Уже 50 мл крепкого алкоголя влияет на организм человека, его реакцию, внимание. А нужно еще учитывать его физиологические особенности, такие, как стаж употребления, состояние организма — усталость и так далее. Не зря же говорят, что бывает ощущение, что заснул за рулем». Сергей Полятыкин, врач-психиатр, нарколог

Напомним, что Ефремова после ДТП сначала отпустили под подписку о невыезде. Однако в связи со смертью пострадавшего в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о задержании артиста. Уголовное дело в отношении него уже переквалифицировано на более тяжкую статью. Заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Полятыкин — врач-психиатр, нарколог. В 1983 году окончил 2-й Государственный ордена Ленина медицинский институт имени Н.И.Пирогова». Имеет стаж работы более 30 лет. В настоящее время трудится в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».