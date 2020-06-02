«Вот оно, счастье!»: Мария Порошина поделилась редким фото с 10-летней дочерью Аграфеной

Мария Порошина недавно показала себя с новой стороны на шоу «Танцы со звездами». 46-летняя актриса похудела и так зажигательно танцевала на паркете, что восхитила даже профессиональное жюри. При этом всего год нада она стала мамой в пятый раз. Она родила сына Андрея от неизвестного мужчины. Во всяком случае, имя своего возлюбленного она хранит в секрете. С мужем Ильей Древновым артистка развелась в 2018 году. От этого союза у нее подрастают трое дочерей: Серафима, Аграфена и Глафира.

1 июня в День защиты детей Порошина опубликовала редкое фото. Своих наследников она показывает крайне редко, но на этот раз звезда сделала исключение. Она разместила фото с отдыха, на котором позирует в бассейне с дельфинами и одной из дочерей — 10-летней Аграфеной. Они предстали в купальниках. Поклонники заметили, что у мамы с дочкой одинаковые улыбки. Мария заодно блеснула глубоким декольте. Она доказала, что находится в прекрасной форме.

«Самый радостный день в году. Самое дорогое, что у нас есть — это дети! Будьте здоровы, малыши», — написала актриса.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие в очередной раз выразили мнение, что Мария не просто идеальная мама, но и красивая женщина. «Вот оно, счастье!», «Как приятно смотреть на такую красоту», «Вы самая красивая в мире женщина и мать», А где остальные дети?«, «То, что нужно для счастья», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что фото с дочкой от Ильи Древнова, скорее всего, было сделано еще в прошлом году.

Напомним, что недавно Порошина показала и свою старшую дочь Полину от первого мужа Гоши Куценко. Ролик попал в Сеть в день рождения актера.