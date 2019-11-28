«Андрюша у нас спокойный»: Порошина не может понять, на кого похож ее сын

В свои 46 лет Мария Порошина не только построила успешную карьеру на ТВ и театральной сцене, она также стала многодетной мамой: в отношения с Гошей Куценко у актрисы появилась дочь Полина, еще в феврале ей исполнилось 23 года. В браке с Ильей Древновым знаменитость родила еще троих девочек: в сентябре Серафима отпраздновала свое четырнадцатилетие, Аграфене девять лет, а Глафире всего три годика.

После того, как в прессе появилась информация о том, что Порошина находится в интересном положении, актриса заявила, что ушла от отца своих младших дочерей. Кроме того, Мария заверила поклонников в том, что Илья не имеет никакого отношения к ее будущему ребенку. Знаменитость до сих пор не рассекретила имя нынешнего возлюбленного. В январе актриса в пятый раз стала мамой — в семье появился долгожданный мальчик — сын Андрей.

В интервью Teleprogramma.pro Мария Порошина призналась, что она так и не определилась, на кого похож ее сынишка — на отца, или все же на маму. По словам актрисы, маленький Андрюша иногда позволяет сестричкам себя целовать. Экс-возлюбленная Гоши Куценко допускает вероятность того, что когда сын научится ходить, он будет озорничать. Однако пока об этом говорить еще рано.