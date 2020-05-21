«Самый мудрый!»: Порошина обнародовала редкие кадры с первым мужем

Гоше Куценко накануне исполнилось 53 года. Актера поспешили поздравить его многочисленные друзья и близкие. Некоторые из них обнародовали любопытные архивные кадры с актером.

Ранее мы писали о снимке 25-летней давности, который опубликовала в Сети Лера Кудрявцева. На фото телеведущая предстает кудрявой брюнеткой, а Гоша Куценко — очаровательным парнем в тюбетейке.

Первая супруга артиста тоже не осталась в стороне. В личном блоге она выставила редкое видео с Гошей, которое до глубины души растрогало многих ее поклонников. В кадре актер играет с маленькой дочкой Полиной, появившейся на свет в 1996 году.

«Самый добрый! Самый талантливый! Самый мудрый! Будь счастлив!» — обратилась она к экс-благоверному.

Отметим, что брак артистов был незарегистрированным, прожили они вместе пять лет. Позже звезда вышла замуж за актера Илью Древнова. У них родились еще три дочери. Последний ребенок Порошиной – мальчик Андрей — появился на свет в январе 2019 года в отношениях с мужчиной, имя которого звезда старается хранить в тайне.