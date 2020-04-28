«Вешу, как в 10-м классе!»: Мария Порошина за две недели сбросила шесть килограммов

46-летняя Мария Порошина в этом году рискнула поучаствовать в шоу «Танцы со звездами». Никто не ожидал, что актриса продемонстрирует такие результаты на паркете. А когда женщина сверкнула стройными ножками в мини во время танца, то многие стали завидовать подтянутой фигуре знаменитости. Артистка подогрела интерес к себе пикантными фото в бикини, продемонстрировав фигуру во всей красе.

Еще несколько месяцев назад Мария рассказывала, что только благодаря ходьбе сбросила 10 кг. Год назад актриса стала мамой. Она родила долгожданного сына Андрея. Также у нее есть три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. А за последние месяцы женщина и вовсе вернулась в форму. Довольна результатом и сама Порошина. Она призналась, что достигла такого веса, который у нее был в школьные годы.

По словам актрисы, на ее фигуре отразилось и участие в танцевальном шоу. Мария подчеркнула, что недостатки фигуры просто исчезли, а все из-за физической нагрузки, которой подвергся ее организм во время участия в танцах. Она не уверена, что и дальше лишний вес будет уходить сам собой. При этом звезда надеется, что сбросит еще пару килограммов.

«В любом случае то, что у меня набралось во время беременности и после родов, ушло. Сейчас вешу столько же, сколько в 10-м классе. Еще минус пару килограммов, и у меня будет самое комфортное для меня состояние», — поделилась актриса, пишет издание «7 Дней».

Порошина не стала скрывать, что любит танцевать и давно хотела принять участие в шоу, но каждый раз у нее находились причины для отказала. То актриса была беременна Глафирой, то у самого проекта был перерыв. По словам артистки, она очень волновалась и согласилась на «Танцы со звездами» только ради своих пятерых детей. Напомним, что от первого мужа Гоши Куценко у нее также есть дочь Полина.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.