Уикенд за городом: Полина Гагарина в белой ветровке покатала трехлетнюю дочь на велосипеде

Полина Гагарина одно время была замужем за Петром Кисловым, от которого родила сына Андрея, но в 2010 году они расстались. А спустя четыре года она вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Со стороны казалось, что артистка обрела счастье. Она феноменально похудела, выпустила ряд хитов и стала мамой дочки Мии. Но в середине мая в СМИ просочилась информация, что якобы девушка уже не живет с мужем.

Пока неизвестно, насколько правдивы слухи. Если раньше Дмитрий всегда опровергал ложную информацию о своих отношениях с певицей, то теперь он хранит молчание. Не комментирует домыслы общественности и сама артистка. Вот уже две недели супруги не появляются на фото вместе. Дни в самоизоляции Полина коротает со своей наследницей. Она опубликовала новые кадры, на которых сначала качалась с наследницей на качели, а потом устроила ей велосипедную прогулку.

Певица предстала в баклажановых брюках и белоснежной ветровке, которая сочеталась с кроссовками. А маленькая Лея была в джинсах и белом джемпере. На свой велосипед звезда установила дополнительное кресло, в котором разместилась ее наследница. Гагарина напевала песню «Вместе весело шагать», а дочка ей подпевала. Потом малышка увидела кота, который завладел ее вниманием и прервал дуэт.

Полина с нежностью общалась с трехлетним ребенком. Напомним, что ранее она признавалась, что девочке не всегда нравится, как поет ее мама. Малышка уже проявляет свой характер.