«Надо все новое испробовать»: Юдашкина в дутой куртке приготовила для мужа чахохбили на садовой кухне

Ранее в беседе с поклонниками 62-летняя Марина Юдашкина дала понять, что она не сидит без дела в своем загородном особняке. Возлюбленная именитого модельера уже не первый год выращивает на грядках и в теплицах домашние овощи. По словам супруги дизайнера, их маленькие внуки любят лакомиться свежими помидорами и огурцами. Единственная дочка Юдашкиных Галина подарила своим родителям двоих наследников: Анатолия, ему четыре годика, и Аркадия, он на два года младше своего брата.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вслед за близкой подругой Мариной Юдашкиной собственным огородом обзавелась и Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой певица обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Снимая Stories для верных почитателей, супруг 71-летней Пугачевой похвастался первым урожаем. Так, на грядках Аллы Борисовны уже выросла редиска. Певица также посадила морковь, зелень, различные травы, помидоры, огурцы и капусту.

Помимо того, что возлюбленная модельера Валентина Юдашкина сама выращивает овощи в теплицах, она также балует супруга блюдами домашней кухни. Так, Марина приготовила для супруга чахохбили на садовой кухне, воспользовавшись печью. Примечательно, что возлюбленная именитого кутюрье оделась в соответствии с погодными условиями, отдав предпочтение дутой куртке.