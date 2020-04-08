Спортивная бабушка: Юдашкина в модной глянцевой куртке покатала внука на велосипеде

Возлюбленная дизайнера Валентина Юдашкина на самоизоляции проводит время с пользой для здоровья. Так, 62-летняя Марина покатала трехлетнего Анатолия на велосипеде. Малыш удобно расположился на багажнике, за спиной своей звездной бабушки. Даже на фоне пандемии супруга именитого модельера находит, чем занять досуг маленьких наследников. Примечательно, что для прогулок избранница Валентина Абрамовича выбирает только «безопасные» маршруты, стараясь поддерживать дистанцию с прохожими и незнакомыми людьми в условиях распространения вируса.

больше по теме «Пупсята»: Юдашкина в глянцевом пуховике покатала внуков на санках и ватрушке Свой уикенд возлюбленная модельера посвятила отдыху с детьми.

В кадре Марина предстала в актуальной глянцевой куртке и трендовых джинсах-скинни. О моде на этот фасон напоминала соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Эвелина Хромченко утверждала, что эта модель подойдет только стройным женщинам. Свой образ возлюбленная дизайнера дополнила белыми кроссовками.

Помимо того, что Марина Юдашкина уделяет внимание внукам, она также не пренебрегает общением с верными почитателями. Так, в беседе с поклонниками супруга модельера уточнила, что больше всего ей нравится отдыхать на свежем воздухе. За городом на собственном участке светская львица выращивает овощи на грядках. А к зиме избранница Валентина Абрамовича делает закрутки. По словам Марины, ее мальчики любят лакомиться свежими помидорами и огурцами, исследуя дачные теплицы. У Юдашкиной двое внуков: Анатолий и Петр.

К слову, 29-летняя дочка Валентина Абрамовича — Галина — пошла по стопам отца. Девушка занимается выпуском детской линии одежды. В модных показах Галины Юдашкиной принимали участие звездные дети, среди которых: Лиза Галкина, отпрыски поп-короля сцены Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин, Саша Плющенко и многие другие.