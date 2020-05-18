«Алла придумала сделать теплицу»: Галкин балует двойняшек Лизу и Гарри домашним редисом

Телеведущий выращивает на грядках не только овощи, но и зелень.

На карантине Максим Галкин увлекся садоводством. Ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале поделился с поклонниками лайфхаком, чем занять себя на изоляции. Так, шоумен признался, что именно Алла Борисовна решила обзавестись импровизированным огородом на участке их загородного особняка.

Вместе с мужем и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой примадонна отечественного шоу-бизнеса обосновалась в деревне Грязь. Свою дачу на Истре 71-летняя Пугачева доверила старшему внуку. Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова приглядывают за домом именитой бабушки.

Как говорит Максим, благодаря Пугачевой у них появилась своя теплица. Помимо овощей телеведущий выращивает на грядках и зелень. Так, этой осенью Галкин надеется получить хороший урожай моркови, лука, шпината и редиса.

Тепличные овощи идут на хозяйский стол. Муж Аллы Борисовны балует Лизу и Гарри свежими помидорами и редисом, следя за рационом своих отпрысков.

«Я нахожусь в святая святых. Алла придумала сделать на участке теплицу. Здесь у нас подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковка есть. Посмотрите, какая уже редиска роскошная пошла. Вы себе даже не представляете, какой тут аромат! Шпинат тоже есть. Вот надергал редиски, пойдем готовить салат», — отметил Максим.

За питанием восьмилетней дочери следит и Кристина Орбакайте. По словам певцы, на завтрак она готовит гречку. Клавдия Земцова отдает предпочтение миндальному молоку и свежим ягодам.