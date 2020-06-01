В рокерском стиле: Лиза Галкина в косухе и многослойной юбке из шифона побывала в гостях

На личной страничке в Instagram супруг певицы Юлии Проскуряковой поделился редкими архивными кадрами со дня рождения своей младшей наследницы. В беседе с поклонниками музыкант пояснил, что эти кадры были сделаны на детской вечеринке еще в октябре. Среди гостей на празднике Вероники отметились и шестилетние двойняшки Гарри и Лиза Галкины.

Дочка Аллы Пугачевой обняла именинницу, поздравив близкую подругу с четырехлетием. В гостях у наследницы Игоря Николаева Лиза Галкина появилась в кожаной косухе и розовой многослойной юбке из шифона. Рокерский образ девочки дополнил украшенный стразами топ.

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По словам композитора, за месяцы самоизоляции дети успели соскучиться друг по другу, по живому общению и играм. Николаев не стал скрывать, что им с Юлией не хватает того заливистого смеха, шумных посиделок и веселых компаний. Артист надеется, что уже в ближайшее время они смогут повидаться с семьей Примадонны. Ведь Никуша (так малышку называют домашние. — Прим. ред.) с нетерпением ждет момента, когда она сможет увидеться с Гарри и Лизой.

«Дети соскучились друг по другу! Скорей бы можно было ездить в гости… Для детей это так важно! Когда теперь эти шумные ватаги соберутся вместе?!» — поддался ностальгическому настроению муж Проскуряковой.

В одном из интервью возлюбленный певицы напомнил, что они с Максимом Галкиным кумовья. Игорь Николаев с женой и дочерью часто наведывается в гости к Алле Борисовне. Примадонна с супругом шоуменом и двойняшками уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Семейство живет в собственном особняке, который больше напоминает замок.