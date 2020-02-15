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«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства

Как заметила актриса, она получает каждый месяц вполне нормальные деньги.

«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства
Фрейндлих высказалась о своей пенсии/http://globallookpress.com/

Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идёт на книжку, а потом на отпуск».

Алиса Фрейндлих

Напомним, что Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде в 1934 году. В 1941 году она пошла в первый класс школы № 239. Учебное заведение находилось в самом центре города. Именно эта часть подверглась массированным обстрелам немцами. Вскоре после этого началась блокада Ленинграда.

Ранее актриса Валентина Талызина заявила, что денег всегда не хватает, несмотря на размер пенсии. При этом она добавила, что непросто ей живется как при сегодняшних миллиардерах, так и при коммунистах.

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