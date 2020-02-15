«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства

Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идёт на книжку, а потом на отпуск». Алиса Фрейндлих

Напомним, что Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде в 1934 году. В 1941 году она пошла в первый класс школы № 239. Учебное заведение находилось в самом центре города. Именно эта часть подверглась массированным обстрелам немцами. Вскоре после этого началась блокада Ленинграда.

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Ранее актриса Валентина Талызина заявила, что денег всегда не хватает, несмотря на размер пенсии. При этом она добавила, что непросто ей живется как при сегодняшних миллиардерах, так и при коммунистах.