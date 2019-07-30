Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью

Уже месяц прошел с тех пор, как дочка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. А сама народная артистка СССР – прабабушкой. С этим радостным событием звездное семейство поздравляли и поклонники звезды кино, и подписчики Анны Тарасовой в социальной сети Instagram.

Накануне молодая мама, наконец-то показала дочку общественности. На фотографии, размещенной в микроблоге Анна, она держит на руках крошечную малышку.

«Целый месяц невероятных эмоций… любви, нежности, ласки, слез, счастья, нервов, переживаний и многого другого», призналась внучка актрисы в Сети.

Тарасова рассказала, что вместе с мужем они прошли специальные курсы, и теперь стали суперродителями. Они прекрасно знают сами, как ухаживать за ребенком, так что нужды слушать сто один совет по воспитанию из серии «как лучше» им не приходится.

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Кроме того, Анна рассказала, что девочку назвали Соней. Правда, как признается мама, выбранное имя не совсем оправдывает ожиданий родителей, ведь дочь никому расслабиться не даст.

Напомним, пополнение в звездном семействе произошло 27 июня. Однако, кто родился в семье Алисы Фрейндлих, некоторое время скрывалось. Только спустя несколько дней молодая мама призналась, что на свет появилась дочка. Кстати, народная артистка СССР забирала свою внучку и правнучку из роддома.