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Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью

Анна Тарасова рассказала, как назвали малышку.

Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью
АННА ТАРАСОВА С БАБУШКОЙ АЛИСОЙ ФРЕЙНДЛИХ ФОТО: INSTAGRAM.COM/ANNATARASOVA

Уже месяц прошел с тех пор, как дочка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. А сама народная артистка СССР – прабабушкой. С этим радостным событием звездное семейство поздравляли и поклонники звезды кино, и подписчики Анны Тарасовой в социальной сети Instagram.

Накануне молодая мама, наконец-то показала дочку общественности. На фотографии, размещенной в микроблоге Анна, она держит на руках крошечную малышку.
«Целый месяц невероятных эмоций… любви, нежности, ласки, слез, счастья, нервов, переживаний и многого другого», призналась внучка актрисы в Сети.

Тарасова рассказала, что вместе с мужем они прошли специальные курсы, и теперь стали суперродителями. Они прекрасно знают сами, как ухаживать за ребенком, так что нужды слушать сто один совет по воспитанию из серии «как лучше» им не приходится.

Кроме того, Анна рассказала, что девочку назвали Соней. Правда, как признается мама, выбранное имя не совсем оправдывает ожиданий родителей, ведь дочь никому расслабиться не даст.

Напомним, пополнение в звездном семействе произошло 27 июня. Однако, кто родился в семье Алисы Фрейндлих, некоторое время скрывалось. Только спустя несколько дней молодая мама призналась, что на свет появилась дочка. Кстати, народная артистка СССР забирала свою внучку и правнучку из роддома.

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Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью
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