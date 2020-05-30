«Роскошные женщины»: 85-летняя Фрейндлих восхитила внешним видом на отдыхе с Понаровской

85-летняя Алиса Фрейндлих восхитила внешним видом на отдыхе с Ириной Понаровской. На днях актрисы встретились на территории первой, чтобы посекретничать за бокалом вина. Фрейндлих, которая уже не один год не снимается в кино, встретила Понаровскую с распростертыми объятиями, несмотря на предостережения врачей и просьбы соблюдать самоизоляцию.

Понаровская подметила, что душевные разговоры они вели на веранде общей подруги-модельера – в свое время, женщина баловала знаменитостей искусными авторскими нарядами. Женщины секретничали, играли в карты и декламировали друг другу стихи. В середине же вечера Ирина предложила Алисе сфотографироваться, а снимком поделилась на личной странице в Instagram.

Подписчики восхитились превосходной формой Фрейндлих. Многие подметили, что актриса выглядит невероятно молодо – значительно младше своих лет. «Гениальные женщины», «Фрейндлих все цветет!», «Какие роскошные женщины», «До чего ж вы хороши», «Преклоняемся перед вашей молодостью и притягательностью», «Как сестры», — высказались они под фото.